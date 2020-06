Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda przeciwko "opodatkowaniu" smartfonów. To gest w stronę młodych wyborców? [relacja na żywo - 30 czerwca]

Wybory prezydenckie 2020. Trwa walka o głosy przed II turą, w której zmierzą się urzędujący prezydent Andrzej Duda i kandydat PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Prezydent na swoim profilu na Twitterze właśnie odniósł się do propozycji wprowadzenia swoistego podatku dla użytkowników smartfonów i tabletów na rzecz ZAIKS. Uznał go za niesprawiedliwy i "konstytucyjnie wadliwy". "To, że masz smartfona jeszcze nie oznacza, że korzystasz z utworów" - napisał.

Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda przeciwko "opodatkowaniu" smartfonów. To gest w stronę młodych wyborców? (PAP)