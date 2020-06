Wybory prezydenckie 2020

Nasi reporterzy będą relacjonować wydarzenia z 6 sztabów wyborczych. Zaproszeni goście, a wśród nich m.in. były prezydent Aleksander Kwaśniewski, prof. Antoni Dudek czy Hanna Gronkiewicz-Waltz skomentują wyniki wyborów, które przekażemy natychmiast po zamknięciu lokali do głosowania. Program poprowadzą Marek Kacprzak i Mateusz Ratajczak . Analizy przedstawią Agnieszka Kopacz i Sebastian Ogórek .

Wybory 2020. Jak głosować?

Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7 do 21. Tam możemy oddać głos osobiście. Członkowie komisji wyborczych są zobowiązani do noszenia maseczek lub przyłbic oraz rękawiczek. W każdym lokalu do głosowania będzie mogła przebywać jednocześnie określona liczba osób wynikająca z wielkości pomieszczenia - 1 osoba na 4 metry kwadratowe.