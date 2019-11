Wybory prezydenckie 2019. Władysław Kosiniak-Kamysz: potrzeba opozycyjnych prawyborów

Ta decyzja otwiera pole do zorganizowania opozycyjnych prawyborów - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, komentując decyzję Donalda Tuska o rezygnacji z walki o fotel pierwszej osoby w państwie.

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL apeluje do władz Platformy Obywatelskiej o jak najszybsze przeprowadzanie prawyborów, które wyłonią wspólnego kandydata całej opozycji w wyborach prezydenckich.

- To by była szansa na przejęcie inicjatywy. Ja chcę kreować inicjatywy, wyznaczać pole do gry, a nie grać na boisku kandydata PiS - mówi Kosiniak-Kamysz w rozmowie z RMF FM.