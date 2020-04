Wybory prezydenckie 10 maja? Krzysztof Gawkowski: odbędą się, jeśli Jarosław Gowin pęknie

czy na pana noc polityczny będą te wybory 10 maja czy nie umówmy się tutaj większość pisowska może być bezwzględna prawda i oni jeśli będą chcieli zrobić te wybory to być może jest zrobią noc polityczny będą czy nie będą 10 maja Jeżeli Jarosław Gowin pęknie to wybory będą jeżeli Jarosław Gowin nie będzie człowiekiem przyzwoitym a nie tylko wiszącym stawka wyborów ogromna stawka ogromna odpowiedzialność spoczywa na jednym przełyku i nie jest to Jarosław Kaczyński jest to drugie Jarosław Jarosław Gowin Jarosław Gowin 3 ustawa zachował się milcząco na ale musiał ponieść buławę wstydu nie wszyscy mówili że jest facetem który zamiast się zbuntować to przesiedział nie uśmiechają się i nie cieszą trzy ale głosują za dzisiaj takiej możliwości żeby nikt go za to nie rozliczył każda osoba która obozie zjednoczonej prawicy podniesie rękę za tym żeby złamać Kodeks wyborczy przenosić go i próbować dokonywać zmian bo nie pomyślałam że przewodniczą siebie było tak faktycznie A o tym mówił dzisiaj wiceminister Kamil bortniczuk jeden z liderów porozumienia że faktycznie partia Jarosława Gowina nie poprze tego pomysłu wyborów korespondencyjnych zagłosuję przeciwko to Jarosław informacja może liczyć na taką swoistą amnestię polityczną ze strony opozycji to znaczy czy w zapomnijcie wszystkie według was Grzechy które popełniają w ciągu tych ostatnich lat w skali Gowin i on będzie mógł liczyć na jakąś formę współpracy albo na wybaczenie z waszej strony w moim przekonaniu gowinie z przed czy po pełni grzewczej ciężki czyje do tej pory miały różne grzecznie ale takie które na które opinie społeczne i polityczne oczy Jeżeli nie chcę powiedzieć grzechu ciężkiego to powinien on i jego ugrupowanie głosować przeciwko tym zmianom bo jeżeli przekręcił wybory prezydenckie jeżeli okaże się że one są nieuczciwe może sfałszowane to oznacza nie mniej nie więcej jak to że Polska zmierza ku ustrojowi autorytarne mu i za to go to będzie rozliczone dlatego wierzę w jego rozsądek który do tej pory przynajmniej wiszącą można było