Wybory parlamentarne. PO schowa Rzońcę?

Nazywany "głównym ekonomistą Platformy Obywatelskiej" prof. Andrzej Rzońca ma "w cieniu" pracować nad programem gospodarczym PO i wycofać się z kampanii przed wyborami parlamentarnymi – usłyszeliśmy w największej partii opozycyjnej. – Medialnie jest fatalny, zaczął nam szkodzić. W mediach to tykająca bomba – uważa jeden z polityków PO działający przy sztabie wyborczym.

Profesor, pytany o program 500 plus , stwierdza, że Platforma go zmodyfikuje i uzależni wypłatę środków od aktywności zawodowej lub chęci szukania pracy. Jego zdaniem – właśnie poprzez program 500+ – obecna władza "drenuje" najciężej pracujących Polaków, a ci niepracujący żyją na ich koszt.

– Człowiek mówi rozsądnie. To świetny ekonomista, twardo stąpa po ziemi. Ale, na boga, takich rzeczy nie wygaduje się w kampanii, kiedy trzeba się do ludzi dostosować, nie odwrotnie – rozkłada ręce rozmówca Wirtualnej Polski z PO.

– Dlatego co jakiś czas media prorządowe robią z profesora miazgę – komentuje rozmówca WP. – Bo jest idealnym gościem do straszenia: szkoła Balcerowicza, skrajny liberał. A wiadomo, takimi straszy się dziś dzieci – dodaje.

Gdy dziennikarz przeprowadzający wywiad z Rzońcą dopytywał, co to znaczy: "urealnić", profesor odpowiadał: "urealnić to urealnić".

W końcu profesor wyjaśnił: – Urealnić, to znaczy zabezpieczyć Polaków przed horrendalnymi składkami lub głodowymi emeryturami (...) Nie będzie zadłużania państwa i dokręcania podatkowej śruby. Najpierw trzeba zarobić, by wydawać.

I to wystarczyło, by znów uruchomić propagandową machinę wymierzoną w Platformę. I samego Grzegorza Schetynę.

– Chcieliśmy, aby autor naszego programu dawał rękojmię, że wie, co trzeba zrobić, żeby zapewnić Polsce rozwój. Bo to o rozwój chodzi, nie o rozdawnictwo. Transfery nie zapewnią Polsce bogactwa – zapewnia Izabela Leszczyna, posłanka PO. I dodaje językiem PiS: – To nie koszt, to inwestycja.