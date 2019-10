Wybory parlamentarne 2019. Sebastian Kaleta o taśmach Neumanna: będą analizowane

Treść nagranej rozmowy Sławomira Neumanna z działaczami PO z Tczewa będzie analizowana - zapowiedział wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Chodzi o nagrania z biura PO sprzed dwóch lat, które w piątek opublikowała TVP Info.

Wybory parlamentarne 2019. Taśmy Sławomira Neumanna

Opublikowane przez TVP Info nagranie to część zapisu spotkania Sławomira Neumanna z lokalnymi działaczami PO z Tczewa z 2017 r. "Jeśli będziesz w Platformie, będę cię k.. bronił jak niepodległości” - słychać na nagraniach szefa klubu PO-KO. Neumann ocenia również, że Komitet Obrony Demokracji to "żadna siła". Mówi też o tym, że zarzuty wobec ówczesnego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza są bardzo twarde i mogą "wyprowadzić go w kajdankach".

- To nielegalne nagrania prywatnego spotkania sprzed dwóch lat. Słychać na nich przede wszystkim, że PiS zaczyna wykorzystywać służby w walce z opozycją, a teraz okazuje się, że to był początek - mówi WP Sławomir Neumann, szef klubu PO-KO.

Borys Budka: brudna kampania

- To typowe działanie propagandystów rządowej TVP. Przegrali debatę i przystąpili do ataku - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską Borys Budka, wiceszef PO. - Jeśli ktoś nie ma nic konkretnego do przekazania, to sięga do takich metod - dodaje.