Wybory parlamentarne 2019. "Program PiS się drukuje". Jacek Sasin mówi o grubej książce

Wybory parlamentarne 2019. - Program PiS się w tej chwili drukuje - powiedział Jacek Sasin. Stwierdził, że taka jest strategia PiS. Komentując założenia Koalicji Obywatelskiej, stwierdził, że "to są opowieści dla naiwnych dzieci, które są w stanie uwierzyć kłamcom".

Sprawa Łukasza Piebiaka

- W polityce nie chodzi o to, żeby się lubić, kochać, przyjaźnić, ale chodzi o to, żeby mieć pewną wspólną wizję Polski i tutaj akurat, myślę, obaj panowie (Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro) taką wizję mają i ocenę również tego, co się dzieje – powiedział w "Rozmowie Piaseckiego”.