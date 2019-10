Wybory parlamentarne 2019. Pierwszy kandydat ogranicza kampanię przez hejt. Jest zbyt normalny, aby wytrzymać wyzwiska

Przeczytał o sobie, że jest starym pedałem, "może pedofilem", "przypomina starego esbeka" i "ma za sobą niejedną aborcję". Riad Haidar, szanowany lekarz Białej Podlaskiej, który jest jedynką listy Koalicji Obywatelskiej, oświadczył, że ze względu na falę hejtu i problemy rodzinne odpuszcza kampanię.

Zorganizowany atak hejterów

Sympatycy Haidara twierdzą, że właśnie przekonał się, iż porządni ludzie nie powinni wchodzić do polityki. - Z wielkim smutkiem przeczytałem wpis doktora Haidara. Ostrzegałem go, że jak przyjdzie do wyborów, to prawdziwi Polacy nie zniosą kandydata pochodzenia syryjskiego, który tak wiele zrobił dla lokalnej społeczności - komentuje jeden z lokalnych społeczników.