Wybory parlamentarne 2019. Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego

Wybory parlamentarne 2019. - Już za kilka dni wybory. To będzie decyzja: Polska Plus, czy Polska Minus - powiedział Jarosław Kaczyński w oświadczeniu. Prezes PiS wyliczał różnice między PiS a PO. Wzywa Polaków do głosowania. - To są najważniejsze wybory po 89 roku - podkreślił.

Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Kaczyński wzywa Polaków, by poszli na wybory (East News)

Wybory parlamentarne już w najbliższą niedzielę, zatem kampania wyborcza znalazła się już na ostatniej prostej.

- Chcemy wezwać wszystkich Polaków do tego, aby zastanowili się nad wyborem i poszli głosować. To najważniejsze wybory, które odnoszą się także do kształtu polskiej demokracji - przekonuje Kaczyński. - To decyzja pomiędzy Polską Plus - wielkich programów społecznych, rozwojowych, a Polską Minus - brakiem planów gospodarczych i niszczeniem polskiej reputacji - podkreślił.

Premier Mateusz Morawiecki apelował, by nie dać się uśpić po ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Zadajmy sobie podstawowe pytanie: kiedy żyło się lepiej, kilka lat temu, czy dzisiaj - powiedział. - Drodzy Rodacy, dzień wyborów to dzień podjęcia decyzji. Nie zapomnijmy wtedy o Polsce. Prosimy Polaków o głos oraz o działanie, które zwiększy zaangażowanie - stwierdził.

Była premier Beata Szydło dodała: "biało-czerwona drużyno, ruszaj!" - Za chwilę znowu ruszamy w Polskę, będziemy spotykać się z Polakami i z nimi rozmawiać. Warto pracować razem dla Polski - powiedziała.

Kaczyński mobilizuje wyborców

"Stawka tych wyborów jest zawarta w bardzo czytelnym porównaniu – Polska Plus czy Polska Minus – o tym będziemy decydować 13 października. Polska Plus to państwo sprawiedliwości, wolności i lepszego życia. I my taką Polskę chcemy dalej budować. Przyszłość Polski to państwo dobrobytu. Na przeciwnym biegunie jest to, co dzisiejsza opozycja pokazała przez osiem lat swoich rządów – to jest ta Polska Minus – gdzie zawsze obywatele słyszeli, że pieniędzy nie ma i nie będzie" - przekonuje prezes PiS.

"Polskę minus" nazywa "Polską niesprawiedliwości, nierówności i niemocy". Wylicza także, że to Polska bez 500 plus, dodatkowych emerytur. Przypomina także "mafie VAT-owskie" i podwyższenie wieku emerytalnego.