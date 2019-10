Wybory parlamentarne 2019. Mateusz Morawiecki odpowiada na pytania na Facebooku. Wspomina ojca

Wybory parlamentarne 2019. Ostatni dzień kampanii wyborczej premier Mateusz Morawiecki kończy agitacją w internecie. Odpowiada na pytania internautów na Facebooku.

Premier mówił również o tym, że po brexicie "w Polsce czekamy na każdego". Odnosił się również do problemów Śląska, z którego kandyduje.

- Prowadzimy program dla Śląska i rozwijamy infrastrukturę transportową - powiedział premier. Zapowiadał zwiększanie udogodnień dla niepełnosprawnych we wszystkich regionach.

Mateusz Morawiecki wyjaśniał również, jak będą wyglądały zaplanowane zakupy sprzętu dla armii. Krytykował firmy za ucieczki do rajów podatkowych.

Mateusz Morawiecki. Gitara, pierwsza randka i "Dziki"

Padło też pytanie o umiejętność gry na gitarze. - Wszystko bym zagrał. Oczywiście nie tak, jak Santana - odpowiedział Mateusz Morawiecki. W innej odpowiedzi wspierał kandydata PiS z Wałbrzycha Michała Dworczyka. - Nie tylko skoki spadochronowe. On jest bardzo skuteczny. Swoją drogą: kiedyś proponowano mi skok na bungee, ale zrezygnowałem - mówił.

Pytania dotyczyły również małżeństwa i pierwszej randki, która - jak się okazało - miała miejsce prawie 40 lat temu i było to wyjście do kina. Premier mówił też, że lubi regionalne piwa i nalewki, ale nie pije alkoholu w sierpniu (to ogłoszony przez Kościół katolicki miesiąc trzeźwości).