Wybory parlamentarne 2019. Małgorzata Kidawa-Błońska chce przeprosin od Jana Dudy. Chodzi o in vitro

Wybory parlamentarne 2019 już wkrótce. Tymczasem kandydatka KO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska żąda przeprosin od ojca prezydenta, Jana Dudy, który również startuje w wyborach. Powód? Jego słowa o in vitro.

Według niej, "każdy marzy, by dziecko rosło, rozwijało się i było szczęśliwe". - I nikomu do głowy nie przychodzi nazywanie dzieci inaczej niż słowami miłości. A ktoś kto mówi, że dziecko, które urodziło się dzięki metodzie in vitro jest eksperymentem, nie rozumie ludzi – podkreśliła Kidawa-Błońska.

Wybory parlamentarne 2019. Jan Duda przeprasza

Jest reakcja samego zainteresowanego - Jeśli rodziny poczuły się urażone, to ja je przepraszam. Uważam, że każdy ma prawo pragnąć dziecka. To jest prawo przyrodzone i naturalne, a jeśli zgłaszam zastrzeżenia to do tych, którzy podejmują się wykonywania zabiegów in vitro - oświadczył Jan Duda, cytowany przez PAP.