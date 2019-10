Wybory parlamentarne 2019. Jaki jest plan Jarosława Kaczyńskiego?

Wybory parlamentarne już za tydzień. Jakie prezes PiS ma plany na drugą kadencję swoich rządów. Ma zmienić taktykę działania. Pojawiają się nieoficjalne informacje.

Wszystko wskazuje na to, że w drugiej kadencji priorytety prawicy będą nieco inne niż dotychczas - czytamy w tygodniku "Wprost". Jarosław Kaczyński jest ponoć zafascynowany ekonomią. Do niedawna sprawy gospodarcze nie miały dla niego takiego znaczenia, ale teraz to się bardzo zmieniło. Imponuje mu ponoć postać powojennego kanclerza Niemiec Konrada Adenauera i chce podobno przejść do historii jako polityk, który odmienił ekonomiczne oblicze Polski.