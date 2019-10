Wybory parlamentarne 2019. Dulkiewicz, Adamowicz i Pomaska komentują wyniki

Województwo pomorskie okazało się jednym z dwóch regionów, w których Koalicja Obywatelska pokonała Prawo i Sprawiedliwość. Specjalnie dla Wirtualnej Polski wyniki wyborów skomentowali: Aleksandra Dulkiewicz (prezydent Gdańska), Piotr Adamowicz (kandydat KO do Sejmu) oraz Agnieszka Pomaska (kandydatka KO do Sejmu).

Wyniki wyborów 2019. Premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński (PAP, Fot: PAP/Radek Pietruszka)

Przypomnijmy. według sondażu exit poll od Ipsos wybory parlamentarne 2019 wygrało PiS, na które głos oddało 43,6 proc. głosujących. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,4. Na miejsce w Sejmie mogą liczyć również politycy Lewicy, na których zagłosowało 11,9 proc. osób, Koalicja Polska (PSL i Kukiz'15) i Konfederacja.

Z kolei w województwie pomorskim pomorskim wygrała Koalicja Obywatelska z wynikiem 38,8 proc. Tuż za jej plecami ze stratą 5,8 punktu procentowych znalazło się PiS. Podium uzupełniła Lewica z wynikiem 12,7 proc. głosów.

Wyniki wyborów 2019. Aleksandra Dulkiewicz: cyniczny, zaplanowany scenariusz powolnego wykrwawiania samorządów

- Ja nie lubię siać strachu, ale będzie nam bardzo trudno. Sytuacja prosta nie jest i to widać na przykładzie samorządu. PiS nie ma na szczęście większości konstytucyjnej. Mam nadzieję, że nie będzie to jedyny powód do radości. Poczekajmy też na wyniki wyborów do Senatu, to da nam być może możliwości blokowania zmian ustrojowych - przyznała w rozmowie z WP Aleksandra Dulkiewicz.

- Zmasowany atak na mnie, prezydenta Jaśkowiaka w Poznaniu czy Trzaskowskiego w Warszawie pokazuje, że PiS chce nadwyrężyć naszą władzę. PiS stawia nas pod ścianą, zabierając nam pieniądze na edukację, komunikację, itp. To jest cyniczny, zaplanowany scenariusz powolnego wykrwawiania samorządów.

Mam nadzieję, że PiS nie będzie atakował niezależnych mediów. Dziś mija 9 miesięcy od kiedy Paweł Adamowicz został zaatakowany na Targu Węglowym. Na pewno cieszyłyby się z wysokiej frekwencji - dodała prezydent Gdańska.

Wyniki wyborów 2019. Piotr Adamowicz: ludzie do 500+ się przyzwyczaili

- Mój brat nie żyje, ale życie toczy się dalej. Zostałem przekonany, żeby startować w wyborach. Dotąd byłem dziennikarzem. Cztery lata transferów socjalnych, czy – jak mówią inni - korupcji politycznej, zadziałało. Ale ludzie już się do 500 plus przyzwyczaili - przyznał Paweł Adamowicz.

- Teraz pani prowadząca stragan na targu we Wrzeszczu, która ma szóstkę dzieci, powiedziała mi, że ją interesuje mieszkanie, bo 500 plus to już dla niej normalność. Więc ludzie będą chcieli czegoś więcej. A tych mieszkań PiS wybudował dotąd raptem tysiąc - dodał kandydat KO do Sejmu.

Wyniki wyborów 2019. Agnieszka Pomaska:

- Ten wynik to jest porażka. Polska tolerancyjna, uśmiechnięta, przegrała. Ta porażka powinna nas mobilizować. Najgorsze, co można teraz zrobić, to się załamać. Musimy iść do przodu. Na pewno sztab PiS był lepiej zorganizowany, a my w KO nie wyciągnęliśmy lekcji z porażki w eurowyborach. Źle zorganizowaliśmy kampanię ogólnopolską, bo te lokalne były dobre - stwierdziła Agnieszka Pomaska.

- Ludzie pomyśleli, że PiS w sumie nie jest taki zły, ale to ma krótkie nogi. Ludzie będą chcieli normalności, spokojnego życia, a nie prowokowania i szarpaniny. Te prowokacje w końcu obrócą się przeciwko PiS. Jarosław Kaczyński liczył na większość konstytucyjną i miażdżącą przewagę, ale to się nie udało. Oni doszli już do sufitu - przyznała kandydatka KO do Sejmu.