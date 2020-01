Wybory na szefa PO "zamroziły" kampanię prezydencką Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

Wewnętrzna rywalizacja o stanowisko przewodniczącego Platformy Obywatelskiej sprawiła, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest dziś na bocznym torze. Kandydatka PO na prezydenta właściwie nie prowadzi kampanii. – Niewielu się dziś interesuje wyborami prezydenckimi – mówi Wirtualnej Polsce ważny polityk PO. Inny dorzuca: – Po ludzku Małgosi mi szkoda. Jest ofiarą tej sytuacji. Dla niej to zmarnowany czas.

Inny polityk PO: – Do 10 lutego, czyli do drugiej tury wyborów na przewodniczącego, Małgosi nie będzie komu robić kampanii. Każdy walczy o siebie. Małgosia jest dziś "zamrożona".

– To wielki błąd, bo my powinniśmy "cisnąć" wcześniej niż PiS, a przede wszystkim pozostałe partie. A tymczasem Władek Kosiniak jeździ po Polsce z PSL-em , Hołownia coś robi i planuje, nagle znów "objawił się" Biedroń i wszyscy rozmawiają o Lewicy. A o nas? Nic. Kampanii jako takiej nie ma, a powinniśmy iść po konwencji w grudniu za ciosem – żali się działacz Platformy.

Jedyne spotkanie z kandydatami na szefa PO wicemarszałek Kidawa-Błońska odbyła we wtorek. Temat kampanii prezydenckiej jednak nie był na pierwszym planie.

Już "Rzeczpospolita" zauważyła ostatnio, że decyzja Grzegorza Schetyny o niekandydowaniu w wyborach na szefa PO odsłoniła "wewnętrzne napięcia, konflikty, intrygi i ambicje" w łonie największej partii opozycyjnej. "W efekcie trudno dziś ocenić, kto będzie rządzić PO za kilka tygodni, prowadząc ją do kluczowego boju z Andrzejem Dudą i całym obozem PiS" – pisze Michał Szułdrzyński.

Trudno mówić dziś o sztabie wyborczym kandydatki PO. – Nikt się do prowadzenia kampanii Kidawy nie pcha – narzeka członek PO. Ona sama nie otrzymała nawet poparcia ze strony partyjnych partnerów Koalicji Obywatelskiej, którą współtworzy Platforma – czyli od Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Partii Zieloni.

Odnosząc się do konferencji prasowej z grudnia 2019 roku, kiedy koalicjanci Platformy Obywatelskiej – Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej, Nowoczesna Adama Szłapki i Zieloni Małgorzaty Tracz – twierdzili, iż rozważają wystawienie swoich kandydatów na prezydenta Polski (co było dziwne, bo do niedawna popierali kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej), posłanka Nowoczesnej mówi nam, że "błąd był popełniony w momencie wyłaniania kandydata w Platformie Obywatelskiej, która zamknęła się na koalicjantów”.