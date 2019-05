Wybory do Parlamentu Europejskiego. Beata Szydło z rekordowym wynikiem. Nie zaszkodziła jej bolesna porażka

Na forum Unii Europejskiej poniosła najbardziej dotkliwą porażkę, jaka można sobie wyobrazić. W głosowaniu przegrała 1:27. Gdy została szefem rządu, usunęła flagi unijne z sali konferencyjnej Kancelarii Premiera. Paradoksalnie, w wyborach Beata Szydło uzyskała rekordowy wynik. Zagłosowało na nią 524 951 osób.

Tę wypowiedź próbowali wykorzystać przeciwko innej politycy opozycji. Robili to jednak tak nieudolnie, że pomylili konferencje po posiedzeniu rządu z gabinetem premier Szydło. "J. Kaczyński o B. Szydło: Zdobyła szacunek i respekt w Europie. Rzeczywiście - respekt za brawurowe negocjacje i wynik 1:27, a szacunek za wyprowadzenie unijnych flag z gabinetu premiera… - pisał na Twitterze kandydat Koalicji Europejskiej Andrzej Halicki .

Szydło zagroziła mu pozwem w trybie wyborczym za kłamstwo. Z pewnością by wygrała, ponieważ flagi zostały usunięte tylko z sali konferencyjnej. - Nikt z mojego gabinetu flag nie wyprowadzał - mówiła na konferencji tuż przed wyborami.

O decyzji Szydło pisały wówczas światowe media. Agencje prasowe AP i AFP oraz gazeta "Financial Times" w wydaniu online zwróciły uwagę, że na sali, w której premier Beata Szydło spotkała się tego dnia z dziennikarzami, nie było flagi Unii Europejskiej.

Beata Szydło mówi o usunięciu unijnych flag (od szóstej minuty):

Gdy okazało się, że Beata Szydło osiągnęła historyczny wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, na Twitterze popularny stał się wpis dziennikarza RMF FM. "Wzory polityczne i wzory matematyczne. 27 < 1 = 524 000" – napisał Mariusz Piekarski.

To nawiązanie do porażki byłej premier na forum Unii Europejskiej. W czasie głosowania nad przedłużeniem kadencji Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej Polska przegrała 1:27. Żadne państwo nie chciało poprzeć Beaty Szydło, która przekuła to w swoje zwycięstwo.