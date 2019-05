Wybory do europarlamentu 2019. "Tylko nie mów nikomu" podzielił wyborców PiS. W partii obawy o mobilizację

Wybory do europarlamentu za nieco ponad tydzień. Tymczasem film Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu" mocno namieszał na ostatnim odcinku kampanii. Połowa wyborców PiS uważa, że dokument jest atakiem na Kościół. Druga połowa twierdzi inaczej, a film uznaje za potrzebny. Partia rządząca ma z tym kłopot.

Wybory do europarlamentu 2019 to poważny sprawdzian dla wszystkich. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ma o czym myśleć. (East News, Fot: BARTOSZ KRUPA)

Tak wynika z badań wewnętrznych jednego z ośrodków, z którymi się zapoznaliśmy. – W żadnym innym temacie elektorat deklarujący sympatyzowanie z PiS nie był tak podzielony w tej kampanii – przyznaje nasz rozmówca.

Sami politycy PiS nie ukrywają, że wydźwięk filmu Sekielskich i jego wpływ na kampanię – zwłaszcza na jej ostatnim odcinku – mocno zaskoczył partię rządzącą.

Wybory do europarlamentu. Mądre głowy i złe języki

– Nie byliśmy na to przygotowani – przyznają nasi rozmówcy z PiS.

Zaznaczają jednak, że opozycja podobnie – choć trzeba podkreślić, że to Koalicja Europejska pod względem politycznym lepiej "weszła" w temat. I na film Sekielskich zareagowała szybciej. I mocniej. Podkreślają to partyjni "spece" od marketingu.

Zdają sobie z tego sprawę politycy po obu stronach sporu. Kwestia wiarygodności poszczególnych ugrupowań w temacie walki z pedofilią staje się sprawą drugoplanową. Liczy się tu i teraz. A pierwsze reakcje są najważniejsze – zaznaczają ludzie odpowiadający za kampanie poszczególnych partii.

– U nas był brak spójności i to widać – przyznaje rozmówca z partii rządzącej. O co chodzi?

O brak skoordynowanych działań komunikacyjnych. Politycy PiS, pytani w mediach o film "Tylko nie mów nikomu", wygadywali co im ślina na język przyniesie. To dziwne o tyle, że w najważniejszych kwestiach, którymi żyją media, partia rządząca ma – a przynajmniej zwykle miała – spójne, jednolite stanowisko. Wyrażone w przekazach dnia rozsyłanych co kilka dni politykom PiS.

Tu tego nie było. Zabrakło owej "spójności". Co przełożyło się na toalny komunikacyjny chaos po stronie obozu władzy.

Lider PiS na liście do PE w Warszawie Jacek Saryusz-Wolski stwierdził, że temat pedofilii jest w tematem zastępczym, a cała sprawa wywoływana jest tylko po to, żeby "jątrzyć". Poseł klubu PiS Zbigniew Gryglas porównał film Sekielskich do "Mein Kampf". Szef klubu partii rządzącej i wicemarszałek Semu Ryszard Terlecki powiedział, że film to "atak na Kościół". I że go nie obejrzy.

Są oczywiście i mądre wypowiedzi polityków obozu władzy, takich jak Adam Bielan, Joachim Brudziński czy Jarosław Gowin, którzy mają świadomość wagi tego filmu. I mówią o tym publicznie, deklarując, że film jest bardzo ważny, przełomowy i powinien obejrzeć go każdy.

Nie jest to jednak dominujący pogląd w PiS. Po emisji filmu (data była znana od mniej więcej pół roku) – jak słyszymy – sztab miał intesywnie analizować, co dalej zrobić z tematem. Postanowiono, że dzień po zamieszczeniu filmu na YouTube będzie sie musiał do niego odnieść sam Jarosław Kaczyński. Tak też zrobił. Zapowiedział zmiany w prawie, które – jak pierwsi ujawniliśmy w Wirtualnej Polsce – okazały się położeniem na stole przygotowanej kilka miesięcy temu nowelizacji Kodeksu karnego, który zaostrza kary dla pedofilów.

Projekt doprowadził do awantury w Sejmie. Temat pedofilii "zaprzęgnięto" do kampanii i wpisano w brutalny klimat walki politycznej.

Kto na niej zyskuje, a kto traci? Tu już warto sięgnąć po najnowszy sondaż IBSP. Z badania wynika, że Koalicja Europejska ma aż o 10 pkt. proc. większe poparcie niż PiS.

Poparcie dla KE w wybory do europarlamentu zadeklarowało 43,63 proc. pytanych, a na PiS wskazało 32,94 proc. respondentów.

– Termin badania ma ogromny wpływ na wyniki sondażu, a film Sekielskiego miał ogromny wpływ na przebieg kampanii. Pomiędzy dwoma obozami skupionymi wokół Koalicji Europejskiej i PiS nie zaszły jednak duże zmiany i ten podział jest nadal bliski 50/50, ale wyraźnie widać przesunięcia elektoratu wewnątrz obozów. Szczególnie jest to widoczne wśród mężczyzn, którzy wcześniej głosowali na PiS, a teraz wybierają Konfederację. Pierwszy raz od dłuższego czasu Koalicja Europejska ma też wyższe poparcie wśród kobiet niż wśród mężczyzn – tłumaczy prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski.

Polityczni komentatorzy – jak Renata Grochal z "Newsweeka" czy Wojciech Szacki z "Polityka Insight" – także mają jednoznaczne zdanie: film Sekielskich wpływa w istotny sposób na kampanię. I może zaważyć na wyniku wyborów 26 maja.

Wybory do europarlamentu. Ładunek emocjonalny filmu Sekielskich

Z powagi sytuacji zdali sobie sprawę liderzy PiS (żadnemu jednak, na czele z prezydentem, nie przechodzi przez gardło słowo "ksiądz" czy "Kościół"). Zbigniew Ziobro i Mateusz Morawiecki przedstawili (choć dopiero kilka dni po premierze filmu) ponownie znane od miesięcy zapisy w nowelizacji Kodeksu karnego przygotowanego przez resort sprawiedliwości. W trybie błyskawicznym uchwalono je w Sejmie.

Ale od tygodnia to Koalicja Europejska łapie wiart w żagle, a PiS wydaje się dopiero odrabiać lekcje. Partia rządząca źle odczytała nastroje w kontekście premiery filmu Sekielskich. Jarosław Kaczyński (choć było to jeszcze przed premierą) mówił , że "ręka podniesiona na Kościół to ręka podniesiona na Polskę".

Grzegorz Schetyna poczekał chwilę dłużej. I w odpowiedzi na film Sekielskich stwierdził, że "na polskie państwo podnosi rękę ten, kto podnosi rękę na polskie dzieci". Lider KE lepiej odczytał społeczne nastroje. Dokument o pedofilii wśród duchownych wstrząsnął Polską, obejrzało go już kilkanaście milionów Polaków. Wywołuje ogromne emocje. A to one rządzą dziś polityką. I wpływają na decyzje wyborców.

PiS próbuje kontynuować aktywność w obszarze, w którym czuje się pewnie. Stawia na programy społeczne i "piątkę Kaczyńskiego". Stąd akcje mobilizacyjne, o których jako pierwsi informowaliśmy w Wirtualnej Polsce.

Ale czy to wystarczy? Według naszych informacji, w PiS żywy jest lęk o wystarczającą mobilizację, która dałaby Zjednoczonej Prawicy zwycięstwo w wyborach. Partia rządząca każdego dnia otrzymuje w tej sprawie wyniki badań. Te mają być gorsze od spodziewanych.

– Trzeba namawiać ludzi do tego, by poszli na te wybory. Jedyną szansą tamtych to jest to, że nasi wyborcy nie pójdą. Bo jeśli nasi pójdą, nie mają żadnych szans. Ale czy pójdą - to sprawa wysiłku nas wszystkich – stwierdził Jarosław Kaczyński na jednej z konwencji wyborczych kilka dni temu.

Prezes PiS wie, o czym mówi. Ale pytanie, czy sam wysiłek wystarczy.