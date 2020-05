Wybory 2020. Senat rozpoczyna obrady. 10. posiedzenie Izby (na żywo)

Przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy, mimo że regulamin Senatu zezwala na miesięczne debatowanie nad każdą sejmową ustawą, zarzucają Izbie wyższej opieszałość, a nawet złośliwość. Jak zauważył rzecznik sztabu prezydenta Dudy poselski projekt PiS to "jedyna ustawa w tym roku i od wielu miesięcy, która jest złośliwie trzymana przez Senat". - To takie złośliwe podejście Tomasza Grodzkiego, bo on przecież w pierwszym dniu jak ta ustawa trafiła do Senatu, mówił na konferencji, że zamierza ją przetrzymać - przekonywał Adam Bielan.