Wybory 2020. Rafał Trzaskowski do Jarosława Kaczyńskiego: to nie pan decyduje, kto ma polską duszę (Relacja na żywo - 10 lipca)

Wybory 2020 już w niedzielę. Trwają ostatnie chwile kampanii, gdzie o Pałac Prezydencki walczy Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Do kraju wróciła córka prezydenta, Kinga Duda, która ma pojawić się na jednym z ostatnich wieców wyborczych. Z kolei Rafał Trzaskowski zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego po jego wywiadzie dla "Radia Maryja". - To nie pan decyduje, kto jest patriotą, i jak wygląda polska rodzina, to nie pan decyduje, kto ma polską duszę - mówił kandydat KO. Zapraszamy do relacji na żywo.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory 2020. Najnowsze informacje (KACPER PEMPEL / Reuters / Forum)