Wybory 2020. Posiedzenie Sejmu. Komisja przeciw poprawce dotyczącej Poczty Polskiej

Wybory 2020. PO domaga się informacji od marszałek Sejmu

Z kolei przewodniczący PO domagał się przerwy oraz zwołania Konwentu Seniorów. - Chcemy się dowiedzieć szczegółów o rzekomym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o rzekomych uprawnieniach marszałek Sejmu do zmiany terminu wyborów prezydenckich . Wiadomo, że TK nie ma uprawnień do takiej odpowiedzi, a jedynym konstytucyjnym mechanizmem jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej - przypominał Borys Budka.

Wybory 2020. Druga interwencja ws. Grzegorza Brauna

Po godz. 14 posłowie zajęli się oceną sytuacji osób starszych w Polsce. - Można 500 stron napisać w sprawozdaniu o sukcesach, a pominąć, to co się nie udało - powiedziała Agnieszka Ścigaj z Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego, kiedy przedstawiciele klubów komentowali informację przekazane w raporcie rządu. Najczęściej padały stwierdzenia o kosztach leczenia, które ponoszą starsi oraz stan specjalistycznych oddziałów i przychodni geriatrycznych.

Po raz drugi w środę interwencję prowadzącego obrady wywołał Grzegorz Braun. Komentując raport o seniorach, mówił o działaniach ministra zdrowia ws. SARS-CoV-2 i zastanawiał się, czy nie jest on "zdradziecko motywowany". Padło to na końcu wypowiedzi, więc wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie odebrał Braunowi głosu, ale wezwał go do zaprzestania używania takich słów. - Minister Szumowski nie byłby z tego zadowolony - stwierdził Czarzasty.