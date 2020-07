Wybory 2020. Ostatnie godziny kampanii Andrzeja Dudy, kulisy spotkań z wyborcami

W czwartek rano prezydent Polski ruszył w 48-godzinny objazd po kraju. Przed 6.00 rano pojawił się przed Kopalnią Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju, gdzie częstował kanapkami górników idących do pracy. Później ruszył do Katowic. Na targu w Dąbrowie Górniczej zrobił zakupy, m.in kupił czereśnie i rozmawiał ze sprzedawcami. Później Olkusz, Wieliczka i spotkanie z mieszkańcami w Lipnicy Wielkiej. Tam też oczekiwała na prezydenta Danuta Holecka, pracownik Telewizji Publicznej, która przeprowadziła wywiad z Andrzejem Dudą. W rozmowie padły, słynne już, słowa ze strony Holeckiej: "Co zrobić, żeby rzeczywiście to pan wygrał?"