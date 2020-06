Wybory 2020. "Nie chcę ingerować w kampanię, ale...". Vera Jourova o sytuacji w Polsce (Relacja na żywo - 15 czerwca)

Wybory 2020 już 28 czerwca. Trwa kolejny dzień kampanii prezydenckiej. Nie milkną echa wokół słów prezydenta Andrzeja Dudy o środowisku LGBT. Teraz głos zabrała wiceszefowa KE Vera Jourova. - To bardzo smutne, że we współczesnej Europie politycy najwyższych szczebli zdecydowali się wziąć za cel mniejszości, żeby osiągnąć potencjalne polityczne cele - powiedziała Jourova. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Wybory 2020. Najnowsze informacje (Anadolu Agency via Getty Images)