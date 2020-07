Wybory 2020. Nad Bałtykiem zabrakło kart do głosowania. W górach inny problem [relacja na żywo - 12 lipca]

O godz. 7:00 rozpoczęła się II tura wyborów prezydenckich. Polacy na swoich kandydatów głosować będą mogli do godz. 21:00. W wielu miejscach w Polsce jeszcze przed otwarciem punktów do głosowania utworzyły się pierwsze kolejki. Na oddanie głosu czekać trzeba m.in. w Mielnie, Kuźnicy czy Rewalu. W nadmorskich miejscowościach zabrakło kart do głosowania, a z Zakopanem list na dopisywanie turystów. Trzeba było sięgnąć po rezerwy.

Wybory 2020. Najnowsze informacje [relacja na żywo - 12 lipca] (WP)