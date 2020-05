Wybory 2020. Konwencja wyborcza Andrzeja Dudy. "Jeszcze wstaniemy z kolan"

- Trochę łza się w oku kręci. Przez 5 lat zdarzyło się wiele dobrego. Spełniło się wiele marzeń Polaków. Ale łza się w oku kręci także dlatego, że to konwencja, na której powinny mi towarzyszyć rzesze ludzi... Nie ma ich ze mną, bo nie mogą być. Sytuacja wpływa na nasze bezpieczeństwo - rozpoczął konwencję Andrzej Duda, nawiązując do wybuchu epidemii koronawirusa.

Poruszono też wątek rodziny i wprowadzonego przez PiS programu 500 plus. - W trakcie poprzedniej kampanii mówiłem, że rodzinie należy się wsparcie. Dotrzymałem słowa. Został wprowadzony program 500 plus, choć nikt w niego nie wierzył - dodał Andrzej Duda, podkreślając, że "nikt do tej pory nie podjął tak wielkiego zobowiązania". - Rodzina zasługuje na szczególną opiekę ze strony państwa - zaznaczył.