Wybory 2020. Kolejki po zaświadczenia do głosowania. Ostatni dzień na dopisanie się (Relacja na żywo - 7 lipca)

Wybory prezydenckie już w niedzielę. Przed warszawskimi urzędami ustawiają się kolejki po zaświadczenia o głosowaniu. Wtorek 7 lipca jest ostatnim dniem na dopisanie się do spisu wyborców. Do piątku 10 lipca można z kolei odebrać zaświadczenia uprawniające do głosowania. Zapraszamy na naszą relację na żywo z najważniejszych wydarzeń kampanii.

Wybory 2020. Ostatnie dni kampanii. Wyścig "łeb w łeb" (Relacja na żywo - 7 lipca) (PAP)