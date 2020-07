Wybory 2020. Jarosław Kaczyński zabrał głos

Jarosław Kaczyński mówił o kulturze i polityce społecznej. - To jest stawka tych wyborów - powiedział w TV Trwam. - Dalej jest kwestia tego, co odnosi się do przyszłości tego narodu. Chodzi o to, by kontynuować te zmiany - mówił. - Jeżeli chodzi o aspekt nauczania, wychowania, chodzi o to, aby albo kontynuować te zmiany, czy też wrócić do tego, co ma przygotowywać młodego człowieka do życia w społeczeństwie lewicowo-liberalnym - podkreślił.