Wybory 2020. Głosowanie 10 maja? Polacy mówią "nie". Nowe badanie

Preferencje Polaków zbadali analitycy z agencji badawczej United Surveys. Według uzyskanych wyników badania, niemal 60 proc. wyborców deklaruje, że nie weźmie udziału w wyborach prezydenckich, jeśli odbyłyby się one 10 maja. Badanie przygotowano dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Zdecydowanie bardziej atrakcyjny dla Polaków jest termin późniejszy. Gdyby wybory miały się odbyć w sierpniu, chętnych do głosowania byłoby aż 68,8 proc. badanych.

Dodatkowo 19,3 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie zamierza uczestniczyć w sierpniowych wyborach, jeśli odbędą się one w sposób tradycyjny. 11,8 proc. jest niezdecydowanych.

Wybory 2020. Polacy nie chcą głosować w maju

"U sporej części wyborców pojawiła się obawa, że korespondencyjne nie będą uczciwe. To dotyczy głównie zwolenników opozycji. Druga niepewność dotyczy braku tajności. Sposób głosowania może prowadzić do ujawnienia na kogo został oddany głos. Obie kwestie wpływają na niechęć do udziału w wyborach" - wyjaśnił Marcin Duma z United Surveys w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".