Wybory 2020. Co z PKW i kandydatami? PiS ma zmiany do Kodeksu wyborczego

W nowej specustawie miałaby zostać przywrócona rola PKW w wyborach, która odzyskałaby wszystkie uprawnienia, jakie do tej pory zostały jej odebrane. Przypominamy: organizacją wyborów prezydenckich miało zająć się Ministerstwo Aktywów Państwowych z Jackiem Sasinem na czele. Teraz, według nowej specustawy, za przeprowadzenie wyborów nie będzie odpowiadała już Poczta Polska. A o wzorze kart i sposobie ich ewentualnego rozesłania zadecyduje PKW.

Wybory, które chce zorganizować PiS mają zostać przeprowadzone w sposób korespondencyjny. A kandydaci, którzy brali udział w wyborach, które się nie odbyły, mają mieć możliwość zachowania zebranych podpisów. Oznacza to, że 100 tys. podpisów będą musiały uzbierać tylko te osoby, które dotychczas nie zgłaszały kandydatury na prezydenta.

Wybory 2002. PiS planuje kolejny termin

Z nieoficjalnych doniesień z ulicy Nowogrodzkiej wiadomo, że PiS chce, aby wybory prezydenckie zostały przeprowadzone 28 czerwca. Jednak nie wiadomo czy ten termin będzie możliwy do zrealizowania. Jeszcze w sobotę partia rządząca rozważała przeprowadzenie wyborów 23 maja, o czym pisaliśmy tutaj .

Zgodnie z przepisami wybory należy ogłosić na co najmniej 55 dni przed ich przeprowadzeniem. Chodzi m.in. o to, aby zostały powołane komisje wyborcze, kandydaci mogli się zarejestrować. A także o to, aby w odpowiedni sposób zostały wydrukowane karty wyborcze.