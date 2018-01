Wybili okno w domu syna Donalda Tuska. Drugi podejrzany przesłuchany: nie wiedziałem, że kolega ma kamień

Drugi z mężczyzn, widocznych na ujawnionym w sobotę nagraniu z wybicia szyb w mieszkaniu syna Donalda Tuska, został przesłuchany w charakterze świadka. Prokuratura nie postawiła mu zarzutów.

Podejrzanym okazał się 42-latek z Gdańska. - Nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa. Nie kwestionuje, że w wyniku zarzucanego mu postępowania doszło do zbicia szyby. Twierdzi natomiast, że odrzucił kamień, który miał w ręku i zrobił to nieumyślnie. Tłumaczy, że nie miał zamiaru nikomu zrobić krzywdy - powiedziała portalowi wyborcza.pl prok. Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Jak wyjaśniał, nie wiedział, kto w tym budynku zamieszkuje. O tym, że jest to ten pokrzywdzony, miał dowiedzieć się z mediów - dodała.