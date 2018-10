Wszystkich Świętych już niedługo. Sprawdź, czy ceny paliw pójdą w górę

Wszystkich Świętych już niedługo, a zaraz potem Zaduszki. Czy z tej okazji należy spodziewać się podwyżek cen paliw?

Wszystkich Świętych – ceny paliw

Dzień Wszystkich Świętych , a tuż za nim Zaduszki zbliżają się wielkimi krokami. W okolicy wszystkich cmentarzy w Polsce jak co roku w tym okresie, można spodziewać się wzmożonego ruchu. Wielu ludzi będzie podróżować po całym kraju, żeby odwiedzić groby swoich bliskich. Według ekspertów Reflexu w roku 2018 rachunki za paliwo będą wyższe niż przed rokiem o 12% w przypadku benzyny, o 17% w przypadku diesla oraz o 18% w przypadku autogazu.

Wszystkich Świętych – ceny paliw

Analitycy e-petrol przewidzieli, że w tym tygodniu za benzynę 95-oktanową będziemy musieli zapłacić pomiędzy 4,99-5,11 zł za litr, ON 5,10-5,20 za litr, a zatankowanie litra autogazu wyniesie między 2,46, a 2,54 zł. Należy zaznaczyć, że chociaż w ostatnich dniach na rynku międzynarodowym mogliśmy zauważyć spadek cen ropy, to nie przyłożyło się na wyraźną przecenę w krajowych rafineriach. Zdaniem ekspertów zaistniała sytuacja może być spowodowana równoległym osłabieniem złotówki w relacji do dolara. Specjaliści z e-petrolu radzą, żeby w okresie dnia Wszystkich Świętych szukać stacji benzynowych, na których paliwa będą tańsze. Pomocne mogą okazać się nowoczesne aplikacje jak tuTankuj, za pośrednictwem której kierowcy dzielą się informacjami o cenach paliw w danym miejscu. Warto jednak wspomnieć, że chociaż benzyna jest zdecydowanie droższa niż przed rokiem, w tym tygodniu nie należy się spodziewać kolejnych podwyżek cen paliw.