Wszystkich Świętych 2019. Papieskie przesłanie na 1 listopada

- Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam, że wszyscy jesteśmy wezwani do świętości - mówił w piątek papież Franciszek. Podczas nabożeństwa na Placu Świętego Piotra dodał, że w tym dniu krążą także "negatywne przekazy" na temat śmierci i zmarłych.

- Święci i święte wszystkich czasów, których czcimy razem, nie są po prostu symbolami, odległymi i nieosiągalnymi istotami ludzkimi. Przeciwnie, to osoby, które mocno stąpały po ziemi; doświadczyły codziennego trudu egzystencji ze swoimi sukcesami i porażkami, znajdując w Bogu siłę, by zawsze się podnieść i podążać dalej - mówił Ojciec Święty podczas modlitwy Anioł Pański.

Papież wskazał, że "świętość to dar i wezwanie", które wyraża się także we wzięciu na siebie odpowiedzialności i życiu w duchu miłosierdzia.

- W tych dniach, w których niestety krążą także przekazy negatywnej kultury na temat śmierci i zmarłych, zachęcam do tego, by nie zaniedbać wizyty i modlitwy na cmentarzu. To będzie akt wiary - dodał Ojciec Święty.