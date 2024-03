Wstrząsające słowa dowódcy. "Wróg może nas pokonać z pomocą Ukraińców"

Generał przypomniał, co pisano i udostępniano w mediach społecznościowych na Ukrainie dwa lata temu i porównał to z tym, co pisze się teraz. "Od kolejek do wojskowych komend uzupełnień i mema 'jak służyć, to wszyscy są chorzy, a jak walczyć, to wszyscy są zdrowi", doszliśmy do nękania wojskowych z komend uzupełnień i moralnego wsparcia tych, którzy uchylają się od obrony Ukrainy" - zauważył.