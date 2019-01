Wstrząs w kopalni węgla "Rydułtowy". Jeden górnik nie żyje, ośmiu poszkodowanych

W Kopalni Węgla Kamiennego Rydułtowy doszło do wstrząsu, w którym zginął jeden górnik, a ośmiu zostało rannych. Wstrząs miał być odczuwalny nawet na powierzchni.

Rydułtowy: Wstrząs w kopalni. Jedna ofiara śmiertelna, kilku poszkodowanych

Do zdarzenia w kopalni w Rydułtowach doszło przed północą. Wstrząs miał miejsce na głębokości około tysiąca metrów. Był tak silny (3,25 stopnia w skali Richtera), że był odczuwalny na powierzchni nawet w Rybniku i Wodzisławie Śląskim .

W zagrożonym rejonie przebywało 20 górników. W wyniku wstrząsu jeden zginął, a ośmiu zostało poszkodowanych. Po badaniach w szpitalu sześciu z nich odesłano do domów. Doznali jedynie niegroźnych potłuczeń, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dwóch pozostało na dalszej obserwacji. U jednego z badanych górników stwierdzono uraz kręgosłupa.

Rydułtowy: Trwa akcja wydobycia górnika. Możliwe uszkodzenia kopalni

W podziemnych wyrobiskach nie doszło do zawału, ale mogło dojść do deformacji chodników i sprzętu. Szkody zostaną ocenione podczas wizji lokalnej, gdy pozwolą na to warunki bezpieczeństwa.