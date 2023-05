Wspólny start w wyborach SP i PiS? Ziobryści o "planie a"

W programie "Tłit" Patryk Michalski zapytał wiceministra klimatu oraz rzecznika Suwerennej Polski Jacka Ozdobę o to, czy w ostatnim czasie Zbigniew Ziobro rozmawiał z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. - Są na bieżąco w kontakcie - zapewnił. Dziennikarz Wirtualnej Polski poprosił Ozdobę o doprecyzowanie, czy politycy dyskutowali o Trybunale Konstytucyjnym. - To, o czym rozmawiają liderzy jest taką słodką tajemnicą, o której nie zawsze należy informować świat mediów. Nie mam takiego upoważnienia - stwierdził. Michalski zapytał wówczas, czy Jarosław Kaczyński "przywołał do porządku" ziobrystów, którzy nagle przestali ostro krytykować działania członków jego ugrupowania. - Grono polityków Suwerennej Polski nie należy do strachliwych ludzi - oświadczył Ozdoba. - My po prostu chcemy, by ta dyskusja była tylko i wyłącznie na płaszczyźnie merytorycznej. Co do oceny TK, potrzebujemy tego czasu i poinformujemy jaka jest nasza kierunkowa decyzja - dodał. W trakcie rozmowy Ozdoba wyjawił też, że Suwerenna Polska rozważa dwie drogi dot. startu w wyborach. - Nie jest tajemnicą, że my samodzielnie planujemy start i jest to druga, alternatywna droga. Planem a jest oczywiście start wspólny, bo Zjednoczona Prawica oznacza sukces, a nie oddanie władzy Donaldowi Tuskowi - podkreślił.