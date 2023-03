Wściekły atak na TVN. Premier nie gryzł się język

Premier chwilę później nie ukrywał, że liczy, że jego partia zyska po emisji omawianego reportażu - a mówiąc dokładniej, straci główny rywal. - Wierzę w to, że to przełoży się na wynik wyborczy dla drugiej strony, dla Platformy Obywatelskiej. TVN i Platforma Obywatelska to jedno, widać, że oni wytyczają ścieżki dla Platformy Obywatelskiej. Niektórzy żartobliwie mówią Tusk Vision Network, myślę, że dużo jest w tym prawdy. To jest praktycznie partia polityczna, ich sojusznik - oskarżał, momentami absurdalnie, premier.