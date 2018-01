Wrzucili dziecko do śmieci. Myśleli, że mała jest chora

Policja w Chinach aresztowała mężczyznę za porzucenie swej nowo narodzonej córki w śmietniku. Ojciec dziecka włożył je do papierowej torby i odszedł. Mała urodziła się dwie godziny wcześniej we własnym domu. Człowiek ten wyjaśnił, że widząc, jak dziewczynka sinieje był przekonany, że to objaw nieuleczalnej choroby i zdecydował się jej pozbyć. Noworodek trafił do szpitala, bo przechodząca koło kosza starsza kobieta usłyszała w porę jego kwilenie.