Korzystasz z rowerów miejskich? Ten błąd może sporo kosztować

"Blokada O-Lock jest to mechanizm zabezpieczający rower w postaci zintegrowanej z ramą klamry w kształcie litery "O". Bez jej zamknięcia nie zakończysz wypożyczenia. Blokada służy także do zabezpieczania roweru na czas korzystania z funkcji 'Postój'. Blokada zamontowana na tylnym kole w czasie jazdy pozostaje otwarta. Jest to jedyny sposób na prawidłowe zakończenie wypożyczenia. Rower zwróci się automatycznie w systemie po jej zamknięciu" - informuje firma Nextbike.