25 zł za chleb ze smalcem. Do tego ogórek? Jedyne 8 zł. Witajcie we Wrocławiu

Co roku Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu przyciąga tłumy turystów z całej Polski (jak czytamy na stronie urzędu miasta, ponad milion osób to szacunkowa liczba odwiedzających wrocławski Jarmark). Tegoroczny wystartował na rynku 24 listopada i po raz pierwszy potrwa aż do 7 stycznia 2024 roku. Na odwiedzających czeka aż 220 stoisk i 150 kupców oferujących produkty m.in. z Polski, Niemiec, Słowacji, Francji, Turcji, Litwy, Węgier, Ukrainy, Hiszpanii, Holandii, Włoch, Gruzji, czy Portugalii. Można zaopatrzyć się w świąteczne prezenty, okoliczne pamiątki, rękodzieło i skosztować regionalnych potraw. Należy jednak mieć przy sobie sporą ilość gotówki, bo ceny zwalają z nóg. Nawet zwykła pajda chleba ze smalcem słono kosztuje.