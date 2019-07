Wrocław. Tajemnicze tęczowe pasy zostaną zmyte

Na jednej z wrocławskich ulic namalowano tęczowe przejście dla pieszych. Miejscy urzędnicy nic o tej inicjatywie nie wiedzieli. Kolorowa zebra niedługo będzie musiała zniknąć.

- Namalowano je [pasy - red.] nielegalnie. Nie wiemy, kto to zrobił, ale nie jest to kolorystyka zgodna z obowiązującymi w kraju przepisami - powiedział w rozmowie z portalem polsatnews.pl Krzysztof Kubicki z biura prasowego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.