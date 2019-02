Wrocław: rusza proces Józefa Piniora

Przed sądem we Wrocławiu ma w poniedziałek ruszyć proces byłego senatora PO Józefa Piniora oraz jego asystenta Jarosława Wardęgi. Obaj zostali oskarżeni o korupcję.

Józef Pinior został oskarżony o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie co najmniej 40 tys. zł w zamian za załatwienie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej korzystnego rozstrzygnięcia sprawy Tomasza G. Do popełnienia tego przestępstwa miało dojść w 2015 r. O współudział został też oskarżony asystent senatora Jarosław Wardęga.

Drugi wątek śledztwa dotyczył sprawy przedłużenia koncesji dla kopalni działającej w okolicach Lądka Zdroju. Dwaj biznesmeni Albin M. i Krystian S. bezskutecznie starali się o prawo do dalszego wydobywania kopalin. W końcu zgłosili się do Wardęgi i Piniora, którzy mieli mieć wpływy w resorcie zdrowia i samorządach.

Józef Pinior to jeden z historycznych liderów dolnośląskiej "Solidarności" w latach 80. Po 1989 r. był związany z różnymi formacjami lewicowymi, w latach 1998-99 był wiceszefem Unii Pracy. W 2004 r. z ramienia Socjaldemokracji Polskiej dostał się do Parlamentu Europejskiego. W 2011 r. jako bezpartyjny kandydat został senatorem z listy PO. Zarówno w PE, jak i w Senacie angażował się m.in. w wyjaśnianie sprawy więzień CIA w Polsce. W 2015 r. przegrał w wyborach do Senatu.