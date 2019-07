Wrocław. Profesor zaliczał przedmiot za prywatne spotkania. Wyrzucą go z uczelni?

Piotrowi Żukowi, profesorowi Uniwersytetu Wrocławskiego postawiono 29 zarzutów na tle seksualnym. Sąd skazał go tylko na grzywnę. Teraz rzecznik dyscyplinarny uczelni próbuje usunąć naukowca z uczelni. Profesor ostro odbija atak.



Dobre oceny za “korzyści osobiste”

O sytuacji profesora Piotra Żuka zaczęło być głośno w 2013 roku. W zamian za wpisywanie wyższych ocen do indeksu, naukowiec miał żądać od studentek prywatnych spotkań. Mimo że postawiono mu aż 29 zarzutów - w tym za próby gwałtu oraz gwałt masowym - nie trafił do więzienia.

Sąd we Wrocławiu skazał go za siedem przestępstw plus 8 tysięcy złotych grzywny, jak podaje “Dziennik Times”. Co prawda doszło do “korzyści osobistej” - jednak spotkania nie posiadały “charakteru seksualnego”. Zdaniem sędziów, Żuk zasługiwał na nadzwyczajne złagodzenie kary.