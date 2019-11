Wrocław. Płonie Dworzec Świebodzki, słychać wybuchy. Są ranni

Pożar w piwnicach Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu. Ze wstępnych informacji wynika, że płonie skład materiałów pirotechnicznych albo fajerwerki. Co chwila słychać wybuchy, co najmniej trzy osoby są ranne.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wrocław. Płonie Dworzec Świebodzki, słychać wybuchy. Są ranni (WP.PL, Fot: WP)

Pożar Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu wybuchł przed godz. 17. Ogień pojawił się w pomieszczeniach piwnicznych na dworcu Głównym. Wszystko wskazuje na to, że pali się skład materiałów pirotechnicznych lub fajerwerków - na miejscu wiąż słychać wybuchy.

- 3 osoby są ranne. Na miejscu pracuje osiem zastępów straży pożarnej - mówi st. kpt. Tomasz Szwajnos z Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu, cytowany przez "Gazetę Wrocławską".

Wrocław. Płonie Dworzec Świebodzki, słychać wybuchy. Są ranni

Jak wynika z informacji dziennika, liczba poszkodowanych może wzrosnąć. Co najmniej dwie osoby mają być uwięzione w pomieszczeniach zagrożonych pożarem.

W drodze są kolejne zastępy straży pożarnej. Na miejscu są też karetki pogotowia i policyjne radiowozy.