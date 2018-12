Wrocław: na zachodzie pada śnieg z popiołem. Kto może niech zostanie w domu

Na Maślicach i i osiedlach zachodniego Wrocławia pada śnieg z deszczem i popiołami z pożaru na ul. Szczecińskiej. - Przebywanie na dworze powyżej 10 minut skutkuje mdłościami i bólem głowy – alarmuje Rada Osiedla Maślice.

Wrocław: potężny pożar na ul. Szczecińskiej

Jak informowaliśmy w niedzielę wieczorem, na ul. Szczecińskiej we Wrocławiu, płonęła 150-metrowa hala firmy, która zajmuje się recyklingiem plastiku. Straż pożarna została wezwana na miejsce po godz. 20.00. Na miejscu pracowało 31 zastępów straży pożarnej. Na pomoc wysłano też zastęp ratownictwa chemicznego. Strażacy apelują do mieszkańców, by nie otwierać bez potrzeby okien. Wciąż trwa dogaszanie pożaru.