Wrocław. Brutalny napad na Nowym Dworze. Na czele stał 13-latek

Do napaści doszło na Nowym Dworze we Wrocławiu. Zamaskowani nastolatkowie w wieku od 13 do 16 lat brutalnie pobili młodego chłopaka. Napadnięty trafił do szpitala. Głównym prowodyrem ataku miał być 13-latek.

Wrocław. Nastolatkowie sprawcami napadu (East News)

Czterech nastolatków zostało zatrzymanych przez policjantów Wydziału ds. Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna w związku z brutalnym pobiciem chłopaka.

Sprawcy chcąc ukraść mu hulajnogę, kopali go i uderzali po całym ciele po czym ukradli mu hulajnogę o wartości 1500 złotych. Wszyscy czterej mieli zasłonięte twarze. Pobity chłopak trafił do szpitala.

Policji szybko udało się zatrzymać dwóch podejrzanych. Okazało się, że byli to zaledwie 16-letni chłopcy. W chwili zatrzymania mieli przy sobie skradzioną hulajnogę. Nagranie z monitoringu wykazało, że sprawców było czterech. Dwa dni po zdarzeniu zatrzymano 13-latka oraz 15-latka, którzy również brali udział w tym zdarzeniu. To właśnie 13-letni wrocławianin miał być głównym prowodyrem ataku.

Jak informuje policja, zatrzymani nastolatkowie zostali przekazani ich prawnym opiekunom. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny i oceni stopień demoralizacji sprawców rozboju. Mogą trafić do ośrodka wychowawczego.

