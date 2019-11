Wrocław 11 listopada. Parada, marsz, pierwszy Bieg Niepodległości. Sprawdź rozkład wydarzeń

W Narodowe Święto Niepodległości 2019 we Wrocławiu organizuje się wiele konkurencyjnych wydarzeń. Dowiedz się, gdzie i jak możesz posłuchać koncertu, wziąć udział w biegu, pójść w marszu w świetle pochodni.

Narodowe Święto Niepodległości 2019 we Wrocławiu. Wydarzenia dla dzieci i rodziny

Wrocław na 11 listopada. Koncerty i paintball

11 listopada w Hali Stulecia zagra zespół Bajm z Beatą Kozidrak oraz exMaanam. Koncert nosi miano "wROCK for Freedom – Dzień Niepodległości". W 101. Rocznicę odzyskania niepodległości wrocławianie rozgrzeją się przy dźwiękach "Białej armii" czy "Kocham cię, kochanie moje".

W Narodowe Święto Niepodległości możemy cofnąć się do przedwojennej Rzeczpospolitej i jej muzycznych hitów. Utwory Mieczysława Fogga czy Hanki Ordonówny zabrzmią w klubie Formaty o 18:00. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie klubu. Ilość miejsc ograniczona.

Dzień przed świętem, 10 listopada, wrocławscy miłośnicy militariów wybiorą się do Muzeum Militarnego w Forcie nr 9. Od 14:00 do 16:00 będzie można obejrzeć wozy bojowe, repliki broni, a także spróbować swoich sił na strzelnicy paintballowej i w innych zabawach. O 16:00 rozpocznie się koncert "Piosenko, piosenko, co żeś ty za pani". Zainteresowani powinni pamiętać, że ze względu na remont ulicy Pełczyńskiej w okolicy jest mało miejsc parkingowych.