"Wracam, bójcie się!". Burza wokół powrotu Tuska do Polski

Donald Tusk rozpoczął już kampanię wyborczą - pisze tygodnik "Sieci". Temat jego powrotu do polskiej polityki wzbudza coraz więcej emocji. O tym, że chciałby "zasiąść pod żyrandolem" ma świadczyć kilka rzeczy.

Autorzy Marek Pyza i Marcin Wikło przypominają że raz już wybory prezydenckie przegrał i dlatego tym razem do ostatniej chwili będzie kalkulował swoje szanse, zanim oficjalnie ogłosi start.

O tym, że Tusk myśli poważnie o kandydowaniu ma świadczyć między innymi jego zachowanie przed komisją ds. Amber Gold. Do tego należy dodać wysokie poparcie w sondażach i mamy murowanego kandydata do prezydenckiego wyścigu.

Jeden z ważnych polityków PO tłumaczy w tygodniku, że Tusk 2020 to scenariusz, który sam się narzuca. - Ale do tego jeszcze sam zainteresowany powinien coś zrobi w tym kierunku dodaje.

- Ostatnie wybory, szczególnie wynik w miastach, pokazały, że pojawia się pole, w które Tusk mógłby wejść. Jak go tam nie wpuścić? – Zjednoczona Prawica ma co prawda twardy elektorat, ale nie tylko tam powinniśmy działać. Musimy przeanalizować wyniki, ocieplić wizerunek, otworzyć się na ludzi. Wybory to w dużej mierze emocje i kwestie wizerunkowe, w tej materii mamy jeszcze spore rezerwy - mówi poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański.