Wprost skrytykował Putina. "Bezprecedensowy atak" [RELACJA NA ŻYWO]

Sobota to 262. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosyjski ideolog Aleksander Dugin otwarcie skrytykował Putina, którego nazywał autokratą, za to że nie "podtrzymał rosyjskiej ideologii" poprzez wycofanie się z Chersonia. Bezpośrednia krytyka Putina jest niemal bezprecedensowa i może wskazywać na zmianę wśród rosyjskich ideologów nacjonalistycznych. Putinowi trudno jest zadowolić część wysoce zideologizowanego prowojennego elektoratu w Rosji ze względu na niezdolność wojska do zrealizowania zakładanych celów obalenia ukraińskiego rządu i przejęcia całej Ukrainy – ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.