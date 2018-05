Wpadł bezwzględny gang notariuszy. Wyłudzali od staruszków majątek życia

Na Pomorzu rozbito gang notariuszy. Grupa stoi za wyłudzeniem setek nieruchomości. W sprawie ustalono 400 pokrzywdzonych, którzy stracili majątek o wartości 20 mln zł. Prokuratura postawiła im 120 zarzutów. Grozi im 10 lat więzienia.

Zbigniew Ziobro: "odrażające zło"

O zatrzymaniach jako pierwsze poinformowało RMF FM. Później do doniesień odniósł się, na zwołanej w Gdańsku konferencji, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. - Można mówić o licznych dramatach ludzi, którzy pojawiają się w śledztwie. (…) Zło popełnione przez sprawców jest niezwykle odrażające (…) Notariusze powinni zapewniać ludziom bezpieczeństwo, a zapewniali gehennę - komentował.

Pożyczyła 15 tys. zł na leczenie męża. Padła ofiarą

Minister podał dwa przykłady ofiar wyłudzaczy. Pierwszy z nich to małżeństwo 80-latków, które pożyczyło 20 tys. zł. Udali się do notariusza z wiarą, że nieruchomość służy jako zastawa, a podpisali akt przeniesienia jej na lichwiarzy. Drugi przykład to mieszkanka Trójmiasta, która pożyczyła 15 tys. zł na leczenie chorego na raka męża. Również padła ofiarą bezwzględnych wyłudzaczy.