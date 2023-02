Wpadka CNN. Zełenski nie będzie zadowolony

Sytuacja miała miejsce w środę w Pałacu Elizejskim, gdzie doszło do spotkania kanclerza Niemiec oraz prezydentów Ukrainy i Francji. Politycy wyszli do jednej z sal, żeby spotkać się z dziennikarzami. Choć Olaf Scholz wchodził do pomieszczenia jako ostatni, nie podnosząc głowy, ruszył w kierunku najdalszego pulpitu, za którym stała ukraińska flaga, co odruchowo zmusiło Zełenskiego, aby stanąć przy niemieckiej.