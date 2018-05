Wotum nieufności dla prezes SO w Krakowie. Jest reakcja Zbigniewa Ziobro i KRS

- Mam pełne zaufanie do prezes Pawełczyk-Woickiej, jak i do tej części sędziów, którzy ściśle współpracują z panią prezes - tak minister Ziobro zareagował na wotum nieufności dla prezes krakowskiego sądu. - To, co się stało w Krakowie to prosta droga do anarchii - komentuje z kolei rzecznik KRS.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie żądają usunięcia mianowanej przez Zbigniewa Ziobrę prezes Dagmary Pawełczyk-Woickiej. "To wyraz lekceważenia porządku konstytucyjnego w Państwie" - piszą w przyjętej uchwale.

Jednak zdaniem ministra sprawiedliwości te zarzuty są bezpodstawne. - Mam pełne zaufanie do prezes Pawełczyk-Woickiej, jak i do tej części sędziów, którzy ściśle współpracują z panią prezes - mówił Zbigniew Ziobro.

Według niego "skala patologii" w krakowskich sądach była "niebywała". - Mieliśmy tam do czynienia z tymczasowym aresztowaniem prezesa sądu apelacyjnego, który w strukturze sędziów był najważniejszym sędzią tego obszaru sądownictwa powszechnego. Wiążę te protesty również i z takim kontekstem spraw, że są tam pewni ludzie, którzy nakręcają tę histerię i niektórych sędziów, którzy może nawet w dobrej wierze w tym uczestniczą, ponieważ obawiają się działań prokuratury - stwierdził minister.

Komisja Etyki zbada uchwałę

To jednak nie wszystko. Głos w tej sprawie zabrał również rzecznik nowej KRS, sędzia Maciej Mitera, który jest zaskoczony uchwałą krakowskich sędziów.

- Przecież brak jakichkolwiek podstaw, by próbować panią prezes krakowskiego "okręgu" odwoływać, nie ma na nią żadnych skarg ani w ministerstwie, ani w Radzie. Poza tym powoływanie i odwoływanie prezesa sądu to wyłączna kompetencja ministra sprawiedliwości a nie grupy sędziów, którzy, mówiąc wprost, po prostu obrazili się na rzeczywistość - mówi Maciej Mitera w rozmowie z Onetem.

- To, co się stało w Krakowie to prosta droga do anarchii. To wręcz budzi niesmak, że jakaś osoba, która najpewniej straciła niedawno stanowisko i jest niezadowolona, próbuje podburzać całe środowisko - dodaje sędzia Mitera, podkreślając, że sprawą uchwał zajmie się Komisja Etyki nowej Krajowej Rady.

Wątpliwości sędziów

Przypomnijmy: zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie wyraziło wotum nieufności wobec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmary Pawełczyk-Woickiej i wzywa ją do natychmiastowego ustąpienia ze sprawowanej funkcji. To kolejny etap konfliktu z mianowaną przez Zbigniewa Ziobrę prezes.

"Przyjęcie przez nią funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie nastąpiło wbrew stanowisku środowiska sędziów i jest wyrazem lekceważenia porządku konstytucyjnego w Państwie, gdyż wspiera zmiany, których celem jest zniszczenie trójpodziału władzy i niezależności sądownictwa" - argumentują.

Sędziowie wytykają Pawełczyk-Woickiej niewystarczające doświadczenie i kwalifikacje oraz brak umiejętności współpracy z pozostałymi organami sądu. "To polityczny nominat namaszczony przez Ministerstwo Sprawiedliwości" - argumentują. Pod uchwałą podpisało się 71 sędziów, 9 było przeciw, a 5 się wstrzymało.

