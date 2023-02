Wolski o demografii Rosji. "Jedno wielkie oszustwo"

W Rosji żyje 146 mln 424 tys. 729 osób – wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez Rosstat na dzień 1 stycznia 2023 roku. Populacja Rosji w 2022 r. zmniejszyła się więc o ponad 550 tys. osób. Wiarygodność tych danych budzi wątpliwość. Federalna Służba Statystyki Państwowej szacuje liczbę ludności na podstawie danych z ostatniego spisu – płynnie dodając liczbę urodzeń i przyjazdów do Rosji i odejmując zgony oraz emigrujących za granicę. Tylko w 2021 r. w Rosji zmarło 2,4 mln osób - najwięcej od czasów II wojny światowej. Sprawę jasno stawia Jarosław Wolski, politolog, publicysta i analityk wojskowy. Na swoim kanale na YouTube "WoW – Wolski o wojnie" ekspert podkreśla, że "Rosję czeka demograficzna zapaść". Gościem odcinka pt. "Demografia Rosji – jedno wielkie oszustwo" był Ariel Drabiński, statystyk i badacz demografii. Ekspert przytoczył tu liczby, które jasno pokazują, jak Rosjanie zniekształcają dane demograficzne. - 12 mln ludzi w Rosji nie jest w stanie podać swojego obywatelstwa, a żeby było zabawniej to 20 mln Rosjan nie wie czy pracuje. Z kolei aż 23 mln Rosjan nie wie jakie ma wykształcenie – wyliczał Drabiński. - Gdy weźmiemy pod uwagę te dane to zaczynamy wątpić w jakość rosyjskiego spisu powszechnego. Wygląda to tak, jakby pobieżnie spisano imigrantów lub po prostu dopisano kilka milionów obywateli – dodał badacz demografii. Dlaczego oficjalne dane w Rosji są nieprawdziwe? Co doprowadzi Rosję do demograficznej zapaści? Więcej w materiale Jarosława Wolskiego.